In Norwegen wurden im September 9.000 Elektroautos neu zugelassen, 250 weniger als im August. Die rein elektrischen Autos erreichten dabei einen Neuzulassungsanteil von 87 Prozent. Im Modellranking lag im September erneut das Tesla Model Y mit deutlichem Abstand vorn. Die Elektro-Dominanz in Norwegen geht weiter: Im September waren 87 Prozent aller Neuwagen rein elektrisch, nochmals etwas mehr als im August. Der Trend in Norwegen ist klar: Die leichten ...

