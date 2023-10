FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Während der Immobilienverkauf in Deutschland aktuell schwierig sei, kämen Anbieter und Makler jedoch um eine Annonce auf den einschlägigen Internetseiten nicht herum, fasste Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre wichtigsten Erkenntnisse aus einem Expertengespräch zusammen. Das Immobilienportal Scout24 sei hierfür die bekannteste Adresse./tav/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2023 / 06:51 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A12DM80