In den beiden letzten Monaten hat die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) ein wenig die Orientierung verloren. Nach einer großen Ab- und Aufwärtsbewegung im August folgte im September ein Seitwärtstrend, der im Oktober abermals in einen leichten Downturn überging. Überzeugt die Nummer 1 der E-Autohersteller aus China nicht mehr? BYD vorgestellt BYD ("Build your dreams") ist ein chinesischer Mischkonzern, der vor allem im Bereich der Herstellung von Akkumulatoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...