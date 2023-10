Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Gestern standen vor allem EZB-Reden im Mittelpunkt des Interesses, die aber keine wesentliche Neubewertung der Situation mit sich brachten, so die Analysten der Helaba.Zudem hätten die finalen Industrie-PMIs der Eurozone bereits am Montag darauf hingewiesen, dass die Lage der Industrie - vor allem in Deutschland - von rezessiven Tendenzen geprägt sei und so würden die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der EZB gedämpft bleiben. In den USA habe sich die Stimmung der Industrie verbessert und die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der FED seien verstärkt worden, zumal FED-Vertreter das Thema "high for long time" in den Vordergrund gerückt hätten. ...

