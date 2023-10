Livista Energy will im niedersächsischen Emden eine Lithium-Raffinerie bauen - und hat nun den Zuschlag für die Nutzung einer 32 Hektar großen Fläche am Wybelsumer Polder erhalten. Dabei handelt es sich um ein hafennahes Gelände. Livista Energy und der Hafenbetreiber Niedersachsen Ports unterzeichneten am 2. Oktober den Pachtvertrag für das Areal nahe des Nordufers der Ems. Ab 2026 soll die Raffinerie Lithiumerz in Lithium umwandeln und die E-Auto-Industrie ...

