GuardBox SE: Positiver Geschäftsverlauf und Kapitalerhöhung Schlagworte: Finanzierung/Umsatzentwicklung Erfolgreiche Verlagerung der Produktion nach Indien und signifikante Steigerung der Margen

Kontinuierliche und steigende Umsatzerlöse durch den Verkauf der Produkte Guardmine SAFE und Guardmine MUSIC

Erreichung des Break-even bereits für dieses Geschäftsjahr geplant

Verstärkte Nachfrage aus dem Hotelsektor und positive Perspektive durch Verhandlungen bezüglich einer Vertriebskooperation mit der österreichischen Post

Kapitalerhöhung für die Generierung von Wachstumskapital bei 1,00 EUR pro Aktie bereits teilweise platziert München, den 4. Oktober 2023 - Die Geschäftsführung der GuardBox SE, einem Anbieter innovativer Produkte aus den Bereichen Smart Home und Lifestyle, gibt hiermit ein Unternehmensupdate bekannt. Die positive Geschäftsentwicklung resultiert dabei in dem Bedarf an weiterem Wachstumskapital. Daher soll kurzfristig eine Kapitalerhöhung im mittleren sechsstelligen Bereich aus dem genehmigten Kapital umgesetzt werden. Der Bezugspreis liegt bei 1,00 EUR pro Aktie, was einem deutlichen Aufschlag auf den aktuellen Börsenkurs entspricht. Es liegen diesbezüglich bereits verbindliche Absichtserklärungen im unteren sechsstelligen Euro-Bereich vor. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll vornehmlich in Vertriebsaktivitäten für das Weihnachtsgeschäft als auch die kontinuierliche Ansprache gewerblicher Kunden aus dem Tourismusbereich investiert werden. Im Mai des laufenden Jahres wurde ein Rahmenvertrag mit Kaynes Technology Ltd, Indien, geschlossen. Der an der NSE börsennotierte Technologiekonzern (Börsenwert 1,6 Milliarden EUR) hat namhafte Kunden wie SAP oder Siemens und stellt der GuardBox SE eine Produktionskapazität in Höhe von 30.000 Guardmines pro Jahr zur Verfügung, was einem Umsatzpotential in Höhe von 8,25 Millionen EUR entspricht. Die Bruttomarge konnte im Zuge der Zusammenarbeit deutlich auf 43 Prozent gesteigert werden, was die Profitabilität der GuardBox SE nachhaltig fördert. Dank der seit kurzem anlaufenden Vertriebsaktivitäten, die sich vornehmlich auf Social Media Werbung konzentrieren, erwartet die Geschäftsführung der GuardBox SE für das laufende Geschäftsjahr Umsatzerlöse im mittleren sechsstelligen Bereich und das Erreichen des Break-even. Die Planung basiert hierbei auf dem aktuellen Lager- und Materialbestand, der die Produktion von 1.500 Guardmines ermöglicht. Marinus Bouwman, geschäftsführender Direktor der GuardBox SE: "Nach intensiver Vorbereitung und sorgfältiger Prüfung aller Opportunitäten hinsichtlich Produktion und Vertrieb haben wir die Startlöcher nunmehr verlassen und verzeichnen auf Monatsbasis steigende Verkaufszahlen. Die Nachfrage nach unseren innovativen Produkten unterstreicht die einzigartige Marktstellung die wir dank diverser Alleinstellungsmerkmale erreichen konnten. Durch die komfortable Margensituation gehen wir davon aus, nach dem Break-even in diesem Jahr einen deutlichen Gewinn im nächsten Jahr verbuchen zu dürfen. Dies wird auf Sicht sicherlich auch unseren Aktionären zugutekommen." Strategisch sollen Umsatz und Ertrag mit Hilfe zwei verschiedener Vertriebswegen generiert werden. Der Verkauf an Privatkunden wird vornehmlich über den eigenen Onlineshop abgewickelt. Flankierend sind Vertriebskooperationen wie beispielsweise mit der österreichischen Post über das Portal shöpping.at in Verhandlung. Das Umsatzpotential liegt jeweils im deutlich siebenstelligen Bereich pro Jahr. Daneben rückt auch verstärkt der Vertrieb an Firmenkunden in den Fokus. Hier gibt es eine spürbare Nachfrage aus dem Tourismus- / Hotelgewerbe wo bereits einige Abschlüsse fixiert werden konnten. Diese überaus positive Geschäftsentwicklung mündet in dem Bedarf von zusätzlichem Wachstumskapital. Aus diesem Grund haben Geschäftsführung und Verwaltungsrat beschlossen, eine Kapitalerhöhung im mittleren sechsstelligen Bereich durchzuführen. Diese Kapitalerhöhung findet bei 1,00 EUR pro Aktie statt und wenngleich dies einem deutlichen Aufschlag in Höhe von 150 Prozent auf den aktuellen Börsenkurs entspricht gibt es bereits verbindliche Zeichnungszusagen im unteren sechsstelligen Bereich. Derzeit wird von einem renommierten Marktteilnehmer eine Unternehmensbewertung erstellt, die das Potential der Gesellschaft verdeutlichen soll. Diese unabhängige Unternehmensbewertung wird noch innerhalb des laufenden Monats fertiggestellt und publiziert. Über die GuardBox SE: Die GuardBox SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "GuardBox") ist ein Produzent von Lifestyle Produkten aus den Bereichen "mobile security & entertainment". Der aktuelle Fokus liegt auf der Entwicklung und Vermarktung der Guardmine, eines revolutionären, intelligenten mobilen Safes, der auf einzigartige Weise mehrere digitale Technologien in einem Gerät vereint: tragbarer Safe mit GPS-Tracking, Powerbank, mobiler Lautsprecher und Kamera-Überwachungssystem. Die GuardBox SE adressiert sowohl den B2C- als auch den B2B-Markt. Vor allem Telekommunikationsunternehmen und Hotelgruppen zeigen großes Interesse an den White-Label-Lösungen. Das Geschäftsmodell besteht aus zwei Strategien. Einerseits wird die Guardmine selbst verkauft. Darüber hinaus wird der Lifetime-Wert durch den Verkauf digitaler Dienste über die eigene Online-Plattform erhöht. Hierzu gehört z. B. die Aktivierung der integrierten eSIM-Karte für GPS-Tracking und Videodatenübertragung in die Cloud. Die digitale Plattform ermöglicht auch den Verkauf von Marketingflächen und digitalen Produkten.



