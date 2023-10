Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4828/ Christoph Rainer ist Head of Investor Relations & ESG bei UBM Development ,CIRA-Vorstand und Ex-Bulle bei RedBull . Wir sprechen über die Studienorte Wien, Rom, Madrid und London, Internships bei Raiffeisen (mit Sportfacetten) und Hasslacher (in Rumänien), dann den Job bei KPMG. In dieser Zeit war Christoph auch in einem WKO Programm in Los Angeles dabei. Es folgte der Wechsel zu Red Bull und wir sprechen über Profitability Controlling für einzelne Dosen und ein Lifestyle-Umfeld. Dass Christoph dann bei der UBM landete, war eher zufällig und ist CEO Thomas G. Winkler zuzuschreiben. Christoph war 2 Jahre Assistent von CEO und CFO, hat dann 2021 IR & ESG der UBM übernommen und ist seit 2022 auch ...

