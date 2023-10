Friwo AG, ein weltweit agierender Anbieter von Ladegeräten und E-Antriebslösungen, hat Walter Demmelhuber am 1. Oktober 2023 in den Vorstand berufen. Demmelhuber wird die Leitung der Bereiche Vertrieb des Hauptgeschäfts und Operations (ausgenommen Indien) übernehmen. Mit dieser Neubesetzung will das Unternehmen seine Präsenz auf dem globalen Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...