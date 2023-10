Die Rheinmetall-Aktie tritt auf der Stelle, das Momentum scheint verloren, kann es jetzt sogar noch schlimmer kommen? Joint Venture in der Ukraine Rheinmetall hat das Go bekommen, nun zusammen mit dem ukrainischen Staatsbetrieb UDI (Ukraine Defense Industry) ein Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz in Kiew zum Bau und zur Wartung von Militärfahrzeugen zu gründen. Das Bundeskartellamt sieht keine wettbewerblichen Überschneidungen in Deutschland durch ...

