Hamburg (ots) -Ernährung als Medizin - dieses Rezept funktioniert nicht nur als Filmformat, sondern auch als Audio. Erst im Januar ist der Podcast der "Ernährungs-Docs" an den Start gegangen und schon kann er mehr als zwei Millionen Abrufe verbuchen.In Anlehnung an die seit fast einem Jahrzehnt erfolgreiche TV-Sendung erzählen in jeder Podcast-Folge die Ernährungsmediziner*innen Silja Schäfer, Viola Andresen und Matthias Riedl eine Geschichte über einen Menschen, dem sie mit einer individuellen Ernährungsumstellung geholfen haben, Symptome zu lindern oder eine Krankheit sogar zu heilen. In knapp 70 TV-Folgen wurden bereits mehr als 200 Menschen von den Ernährungs-Docs und ihrem Team auf dem Weg zu einer besseren Ernährung und mehr Wohlbefinden begleitet."Die Menschen verstehen immer mehr, wie wichtig Ernährung für unsere Gesundheit ist", sagt Dr. Matthias Riedl. "Gute, praktisch anwendbare Infos von Ernährungs-Docs, die auch echte Erfahrung mit richtigen Patienten haben - das ist in Deutschland immer noch Mangelware. Genau das erwarten unsere Fans." Und die haben die E-Docs reichlich: Über 740.000 folgen ihnen auf Instagram.Neben Erläuterungen zu spezifischen Krankheitsbildern und der entsprechenden Ernährungstherapie gibt es im Podcast Informationen über gesundes Essen im Allgemeinen und einzelne Lebensmittel im Besonderen und dazu immer auch ein passendes Rezept. "Ich bin ein Freund der freien Rede. Im Podcast kann ich außerhalb des engeren Drehbuchs der TV-Sendung mehr Hintergrundinfos unterbringen", so Riedl. "Damit ist der Podcast eine super Ergänzung."Wissenschaftsjournalistin und Host Julia Demann fragt vor der Aufnahme bei den vorgestellten Protagonistinnen und Protagonisten jeweils nach, wie es ihnen heute geht - zum Teil Jahre nach ihrer Ernährungsumstellung. "Meine Long-Covid-Patientin, die nahezu alle Symptome verloren hat, ist erst nach dem Abschlussdreh schwanger geworden, weil sie jetzt die Kraft dafür hatte. Das habe ich mitten in der Studioaufnahme erfahren. Darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut. Das hat den Fall noch mal getoppt", erzählt Riedl.Der Podcast ist eine Co-Produktion der NDR Redaktionen Visite und ServiceLab und wird am NDR Standort Rothenbaum aufgezeichnet.Interview-Angebot: Dr. Matthias Riedl sowie Wissenschaftsjournalistin und Host Julia Demann stehen nach Absprache gerne für Interviews zur Verfügung.Alle zwei Wochen erscheint mittwochs eine neue Folge "Die Ernährungs-Docs - Essen als Medizin" in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.