Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Anleihemarkt rückt derzeit langsam in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Anleger, da der unmittelbare Anstieg der Renditen zehnjähriger US-Anleihen die Aktienindices nach unten treibt, so die Experten von XTB.Es müsse jedoch hinzugefügt werden, dass diese Entwicklungen bis vor kurzem vollständig auf die Marktstimmung in Bezug auf die Geldpolitik der FED hätten zurückgeführt werden können, die Situation jedoch jetzt etwas breiter gefasst sei. ...

