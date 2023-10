Der Chipkonzern Intel (WKN: 855681) könnte die nächste Abspaltung aus seinem Konglomerat an Tochterfirmen und Beteiligungen vornehmen. Kann das die Aktie beflügeln und über 40 US$ hieven? Intel vorgestellt Die Intel Corporation ist ein US-amerikanischer Halbleiterhersteller. Gegründet im Jahr 1968, zählt Intel zu den ältesten Chipherstellern weltweit. Kerngeschäft des Konzerns ist die Herstellung von Mikroprozessoren für Personal Computer, in dem ...

