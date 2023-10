AlsterResearch veranstaltet am 17.10.2023 von 10 - 17 Uhr eine virtuelle Pop-up Konferenz, die sich gezielt auf das Thema Beteiligungsunternehmen fokussieren wird. Die Veranstaltung wird unter dem Thema "Investieren in die Zukunft" stehen und bietet eine herausragende Gelegenheit, in vielversprechende Unternehmen zu investieren und Einblicke in aufstrebende Branchen zu gewinnen. Folgende Unternehmen werden präsentieren: 10:00 Uhr: MBB - Dr. Constantin Mang, CEO 11:00 Uhr: GESCO - Peter Alex, Head of Investor Relations 14:00 Uhr: Chapters Group - Jan Mohr, CEO 15:00 Uhr: coinIX - Karl Gero Wendeborn & Felix Krekel, CFO 16:00 Uhr: INDUS Holding - Dafne Sanac, Head of Investor Relations Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://www.research-hub.de/events zur Verfügung gestellt. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!