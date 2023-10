PALO ALTO, Kalifornien (IT-Times) - Der Social Media - Anbieter Meta Platforms will Nutzer in Europa zur Kasse bitten, wenn sie werbefreie Inhalte sehen wollen. Meta Platforms Inc. (Nasdaq: META, ISIN: US30303M1027) plant einem Bericht zufolge, europäischen Nutzern 14 US-Dollar für den werbefreien Zugang...

Den vollständigen Artikel lesen ...