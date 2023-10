Die Aktienmärkte haben in den vergangenen Wochen deutlich nach unten korrigiert. "Damit haben sie ihre lange Übertreibung gegenüber den makroökonomischen Fakten wieder vollständig ausgepreist", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. "An jedem einzelnen Handelstag seit Ende Mai wäre es sinnvoll gewesen, diese Überrendite mitzunehmen." Und auch für die kommenden Wochen ist ein genauer Blick auf die Makro-Faktoren wichtig. Seit Ende Juli hat der US-amerikanische Aktienmarkt gemessen am S&P500 rund acht Prozent verloren. "Damit wurde auch die gesamte Aufwärtsbewegung ...

