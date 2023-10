In letzter Zeit ist es ungemütlich im Dax - einige Aktien wie RWE, Fresenius oder Zalando traf es dabei besonders hart. Sollten Sie von diesen Aktien jetzt lieber die Finger lassen? Die Aktienmärkte hatten es gestern am Tag der deutschen Einheit nicht leicht. Nachdem sich der deutsche Leitindex DAX zu Beginn der Woche noch über die Marke von 15.400 Punkte kämpfte, so sackte er am gestrigen Feiertag auf 15.085 Punkte ab. Heute lag er zwischenzeitlich ...

