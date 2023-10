Kann die TUI Aktie sich nach dem jüngsten Abwärtsimpuls rund um das bisherige Baissetief bei 4,89 Euro stabilisieren? Ein zwischenzeitlicher Kursrutsch am Mittwoch auf 4,81 Euro wurde mittlerweile wieder kompensiert. Am frühen Nachmittag notieren die Aktien des Reise-Konzerns im XETRA-Handel bei 4,98 Euro leicht im Plus zum Vortag und quasi auf Tageshoch ...

