PM Rize ETF: Diversifizierung und Inflationsschutz - Zukunftstaugliche Infrastruktur als Dienst am Menschen und seiner Umgebung Diversifizierung und Inflationsschutz: Zukunftstaugliche Infrastruktur als Dienst am Menschen und seiner Umgebung Infrastruktur ist unerlässlich und vielfältig - so dient sie in modernen Gesellschaften nicht nur der stets zuverlässigen Verfügbarkeit von Ressourcen wie Strom, Wasser, Daten und Verkehrsanbindungen, sondern umfasst auch soziale Dienstleistungen wie Bildung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...