Mit den Zahlen zum ersten Quartal 2024 konnte das Cannabisunternehmen Tilray Brands seinen Verlust mindern und schlug zudem die Umsatzprognosen der Analysten.

Tilray Brands, ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Cannabis-Lifestyle und Konsumgüter, hat seine Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht. Unter der Führung von Irwin D. Simon, dem Chairman und CEO, hat sich Tilray als diversifiziertes Unternehmen mit vier Geschäftsbereichen etabliert: Cannabis für medizinische und erwachsene Nutzer, Getränke (einschließlich Craft-Bier und Spirituosen), Wellness-Produkte und medizinischer Vertrieb.

Im ersten Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 177 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Der Bruttogewinn betrug 44 Millionen US-Dollar. Die Bruttomarge lag bei 25 Prozent, der Nettoumsatz mit Cannabis stieg um 20 Prozent auf 70 Millionen US-Dollar, auch der Nettoumsatz mit alkoholischen Getränken ging um 17 Prozent auf 24 Millionen US-Dollar nach oben. Dagegen verringerte sich der Nettoverlust auf 56 Millionen US-Dollar. Zum Ende des ersten Quartals betrugen die liquiden Mittel 466 Millionen US-Dollar.

Tilray hat in den letzten Jahren strategische Akquisitionen getätigt, darunter HEXO Corp., Truss Beverage Co. und acht Bier- und Getränkemarken von Anheuser-Busch. Diese Übernahmen haben die Position von Tilray im kanadischen Cannabismarkt gestärkt und das Unternehmen von Platz neun auf Platz fünf der größten Craft-Bier-Brauer in den USA befördert.

Ausbauen konnte Tilray auch seine führende Position im globalen Cannabis-Markt und hält einen Marktanteil von 13,4 Prozent zum 31.August 2023. Das Unternehmen ist in verschiedenen Produktkategorien führend, darunter Cannabisblüten, -öle, -konzentrate und THC-Getränke. Mit der Legalisierung von Cannabis in verschiedenen internationalen Märkten strebt Tilray an, seine führende Position in medizinischem Cannabis auszubauen und in neuen Märkten einen Frühstartervorteil zu erlangen.

Für das Geschäftsjahr 2024, das am 31. Mai 2024 endet, bekräftigt das Unternehmen sein Ziel für das bereinigte EBITDA von 68 bis 78 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 11 bis 27 Prozent im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 entspricht.

Vorbörslich steigt Tilray Brands an der Nasdaq um 3,57 Prozent auf 2,29 US-Dollar.

Autor: mar für die wallstreetONLINE Zentralredaktion

