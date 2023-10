Berlin (ots) -Zum heutigen Welttierschutztag erklärt Mahi Klosterhalfen, Präsident der Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt, zum Lidl-Fleischskandal:"Seit einem Jahr weigert sich Lidl, Verantwortung für die Tierschutzprobleme in seinen Lieferketten für Hühnerfleisch zu übernehmen. Mittlerweile liegen Undercover-Videos aus fünf Ländern vor, darunter jetzt zum zweiten Mal erschreckende Bilder (https://albert-schweitzer-stiftung.de/aktuell/1-jahr-fleischskandal-huehner-leiden-weiter) aus Deutschland. Die Probleme in der Hühnermast sind also keine bedauerlichen Einzelfälle, wie Lidl die Verbraucher:innen glauben machen will.Der Discounter könnte den Hühnern durch eine Verpflichtung zur Europäischen Masthuhn-Initiative (https://www.masthuhn-initiative.de/) einen großen Teil ihres Leids ersparen. Zudem könnte der Einsatz von Antibiotika drastisch gesenkt werden. Eine Laboruntersuchung von Lidl-Hühnerfleischprodukten fand antibiotikaresistente Keime und andere Krankheitserreger in einem Großteil der Proben.Stattdessen will Lidl auch 2026 immer noch 70 % seines Fleischs aus garantiert tierquälerischer Massentierhaltung und Qualzucht verkaufen. Währenddessen passen Aldi und andere ihre Hühnerfleischstandards an die weitaus strengeren Kriterien der Europäischen Masthuhn-Initiative an. Lidls Versagen im Tierschutz ist somit nicht nur offensichtlich, sondern geradezu skandalös."Weitere Informationen unter www.lidl-fleischskandal.de.Pressekontakt:Diana von WebelAlbert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt+49 30 400 54 68-15presse@albert-schweitzer-stiftung.deOriginal-Content von: Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55647/5618065