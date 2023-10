Das überarbeitete Programm bietet Softwareanbietern neue Möglichkeiten, mit Boomi auf den Markt zu gehen und ihr Geschäft zu erweitern

Unabhängige Softwareanbieter (ISVs) und Software as a Service (SaaS)-Anbieter haben die Möglichkeit, neue, vorkonfigurierte Integrationspakete einzubetten, weiterzuverkaufen oder diesbezüglich Partnerschaften einzugehen, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen und die Wertschöpfungszeit zu verkürzen

Boomi, der Marktführer im Bereich intelligente Konnektivität und Automatisierung, führte heute bei seinem Silicon Valley Boomi Partner Summit ein neues Boomi-Partnerprogramm ein, das es Softwareanbietern ermöglicht, mit Boomi schneller in den Markt einzusteigen, mit Kunden in Kontakt zu treten und das Geschäft zu skalieren. Das neue Programm führt mehrere vorkonfigurierte Integrationspakete ein, die für einen einfachen Markteinstieg strukturiert sind und Partnern eine schnelle Amortisierung bieten.

"Da wir kontinuierlich nach Wegen suchen, um unsere Partner besser zu unterstützen, freue ich mich, ein verbessertes Programm vorzustellen, das Softwareanbietern hilft, zusätzlichen Mehrwert zu schaffen", sagte Dan McAllister, Senior Vice President für den Geschäftsbereich Global Alliances und Channels bei Boomi. "Wir haben das Programm sorgfältig entwickelt, um es Anbietern zu ermöglichen, neue Verbindungen zu ihren Kunden herzustellen und sofort einsatzbereite, benutzerfreundliche Integrationen zu liefern. Dadurch können sie ihr Angebot leichter verbessern und das Wachstum beschleunigen."

Neue Boomi OEM-Versionen

Boomi hat mehrere signifikante Änderungen am Programm vorgenommen, darunter drei neue OEM-Angebotsoptionen, die die Bereitstellung von vordefinierten Integrationen direkt in der Anwendung oder Lösung der Softwareanbieter ermöglichen. Partner können die Version wählen, die am besten ihren Bedürfnissen entspricht. Jede Version basiert auf Boomi Spaces, um Kunden ein vereinfachtes Selbstbedienungsportal zur Konfiguration von Integrationen bereitzustellen, wobei keine Erfahrung erforderlich ist. Ferner bieten die neuen OEM-Angebote den Partnern ein höheres Maß an Support und individuelle Markenanpassungen, dies bei geringeren Entwicklungskosten und verbesserter Effizienz beim Markteinstieg.

Boomi führte darüber hinaus Reseller Editions ein, die Softwareanbieter in die Lage versetzen, den Integrationsanforderungen ihrer Kunden durch eine umfassende End-to-End-Lösung zu entsprechen. Durch den Weiterverkauf der Boomi-Plattform können Anbieter ihre eigenen Anwendungen nahtlos in die Umgebungen ihrer Kunden integrieren, und das mit minimalem Zeitaufwand und Ressourcen. Mit der Reseller Edition verkauft Boomi gemeinsam mit dem Partner und bietet dem Kunden erstklassigen Support, was zu einer noch reibungsloseren Integrations-Erfahrung führt.

"Dank unserer strategischen Partnerschaft mit Boomi konnte PortaOne dem in Südafrika ansässigen Telekommunikationsunternehmen ECN dabei helfen, die Art und Weise zu verbessern, wie ihr ERP-System Daten mit unserer PortaBilling-Lösung synchronisiert, und den Weg zum Markt für das gesamte Projekt von geschätzten 6 Monaten auf nur 2 Monate verkürzen", sagte Klaus Haertel, Leiter Global Channel und Alliances bei PortaOne. "Wir schätzen Boomis Fokus auf und Unterstützung für seine Partner und freuen uns über diese Programmverbesserungen, die es Unternehmen wie unserem ermöglichen, noch schneller und einfacher Wert mit der Boomi-Plattform zu schaffen."

Als weltweit führendes SaaS-Unternehmen bietet Boomi intelligente End-to-End-Automatisierungslösungen, die es modernen digitalen Organisationen ermöglichen, Geschäftsergebnisse voranzutreiben. Das Unternehmen unterhält einen Kundenstamm von ungefähr 20.000 Kunden und ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern, während es mit den größten Hyperscaler-Cloud-Serviceprovidern zusammenarbeitet.

Kürzlich wurde Boomi in die Listen Deloitte Technology Fast 500 und Inc. 5000 aufgenommen, die Amerikas am schnellsten wachsende und innovativste Technologieunternehmen auszeichnen. Boomi wurde außerdem zum neunten Mal in Folge als Leader im Gartner® Magic Quadrant für Integration Platform as a Service (iPaaS) weltweit positioniert, als Leader im IDC MarketScape: Worldwide Cloud Integration Software and Services (iPaaS) 2023 Vendor Assessment eingestuft und als Strong Performer im Forrester Wave: Integration Platforms As A Service, Q3 2023 genannt. Boomi hat außerdem für zwei aufeinanderfolgende Jahre die renommierte 5-Sterne-Bewertung im CRN Partner Program Guide erhalten. Dieser stellt eine definitive Liste der bemerkenswertesten Programme von führenden Technologieanbietern dar, die innovative Produkte und flexible Dienstleistungen über den IT-Kanal anbieten.

Über Boomi

Boomi möchte die Welt zu einem besseren Ort machen, indem es jeden mit allem und überall verbindet. Als Pionier der Cloud-basierten Integrationsplattform als Service (iPaaS) und mittlerweile marktführendes, globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen verfügt Boomi über den größten Kundenstamm unter den Anbietern von Integrationsplattformen und ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern darunter Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP und Snowflake. Globale Unternehmen vertrauen auf die preisgekrönte Plattform von Boomi, um Daten zu suchen, zu verwalten und zu orchestrieren und dabei Anwendungen, Prozesse und Menschen zu verbinden, um bessere und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, das ‚B'-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

