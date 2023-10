An der Wall Street bahnt sich eine positive Eröffnungsphase an. 30 Minuten vor Beginn des Parketthandels notiert der Dow Jones 0,2 Prozent im Plus und für den Nasdaq geht es um 0,4 Prozent nach oben. Erleichterung verschafft nach einem schwachen Handel am Dienstag der ADP-Arbeitsmarktbericht, der für September viel weniger neue Stellen ausweist als erwartet. Investoren hoffen nun, dass ein weniger starker Arbeitsmarkt die US-Notenbank zu einem Strategiewechsel bei ihrer Zinspolitik bewegen könnte. ...

