Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC will die Bitcoin Group SE im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) die Zahl der registrierten Nutzer auf 1.065.000 steigern, rechnet beim Umsatz aber mit einem leichten Rückgang. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage sehe der Vorstand aufgrund der aktuellen geopolitischen und regulatorischen Unsicherheiten ein herausforderndes Umfeld, bleibe jedoch zuversichtlich für die weitere Entwicklung. Demnach trage der Sicherheits- und Transparenzstandard des Unternehmens zur wachsenden Kundenbasis bei. Zudem werde eine EU-weite einheitliche Regulierung angestrebt, um die Expansion voranzutreiben. Die verlorene Partnerschaft mit der Fidor Bank könne sich laut GBC jedoch negativ auf die Umsätze im Jahr 2023 auswirken. Die Bitcoin Group sei proaktiv auf der Suche nach einem neuen Partner für den Expresshandel und befinde sich diesbezüglich in vielversprechenden Gesprächen. Daher bestätige das Analystenteam die Prognosen und erwarte für das Geschäftsjahr 2023 unverändert Umsatzerlöse von 7,03 Mio. Euro, gefolgt von 13,57 Mio. Euro für das Jahr 2024. Durch die nicht weiter verfolgte Übernahme des Bankhauses "von der Heydt" werde das Jahresergebnis 2023 negativ beeinflusst. Demnach schätze GBC einen Rückgang beim EBITDA 2023 auf -0,08 Mio. Euro. 2024 werde dagegen mit einem deutlich positiven EBITDA von 5,31 Mio. Euro gerechnet. Auf Basis ihres DCF-Modells senken die Analysten das Kursziel auf 55,00 Euro (zuvor: 58,00 Euro) und erneuern das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.10.2023, 15:45 Uhr)



