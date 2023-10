Mainz Biomed bring ihren Darmkrebstest ColoAlert in Rumänien auf den Markt. Das Land habe "mit die höchsten Darmkrebs-Inzidenzen in Europa. Es gibt derzeit kein nationales Screening-Programm", meldet das Diagnostik-Unternehmen am Mittwoch. Auf dem rumänischen Markt werden die Mainzer mit Bioclinica zusammen arbeiten, mit denen eine entsprechende Partnerschaft ...

