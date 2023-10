Bremen (ots) -Die Security Division der Allgeier-Gruppe hat die Integration ihrer Kräfte in der Allgeier CyRis GmbH mit der Verschmelzung der Allgeier secion GmbH weiter vorangetrieben. Durch die Zusammenführung beider Unternehmen befinden sich nunmehr sämtliche Aktivitäten in einer Gesellschaft. Die bisherigen Aktivitäten der Allgeier secion werden zukünftig als Zweigniederlassung der Allgeier CyRis unter dem bekannten Markennamen Allgeier secion fortgeführt. Die Allgeier CyRis GmbH unterstreicht mit der Übernahme ihre Ambitionen im Cyber Security-Umfeld und wird damit zu einem Full-Scope-Anbieter in diesem Bereich. Auf dieser Basis wird weiteres starkes Wachstum durch organische Expansion wie auch durch Übernahmen weiterer Unternehmen angestrebt."Die Integration der Allgeier secion ist ein weiterer wichtiger Schritt für den Ausbau unseres Portfolios, die Erweiterung unseres Know-hows und ein starkes Signal an den Markt. Wir sind sehr froh, auf den gemeinsamen Erfahrungsschatz beider Unternehmen zurückgreifen zu können", kommentiert Veit-Gunnar Schüttrumpf, Geschäftsführer der Allgeier CyRis GmbH. So sei die Allgeier CyRis beispielsweise besonders stark in den Bereichen Softwareentwicklung, unter anderen mit den Produkten für sichere Kommunikation wie julia, emily oder wednesday oder für Compliance Management, wo der DocSetMinder als marktführende Software etabliert sei. Demgegenüber bringe Allgeier secion unter anderem eine ganz besondere Kompetenz im Bereich Managed Service und Betrieb ein. So sei zum Beispiel der Active Cyber Defense Service (ACD) bei einer dreistelligen Zahl von Kunden im Einsatz und decke unter anderem die KRITIS-Anforderungen für ein Angriff-Früherkennungssystem ab. Die in beiden Unternehmen vorhandenen hochkompetenten Beratungs- bzw. Consulting-Ressourcen ergänzten sich ebenfalls hervorragend.Der besonderen Marktstellung der Allgeier secion und ihrer guten Kundenbindung wird dadurch Rechnung getragen werden, dass die Allgeier secion als Zweigniederlassung der Allgeier CyRis fortgeführt werden soll. "Damit führen wir zusammen, wo es sinnvoll ist, und bleiben trotzdem für unsere Kunden wie gewohnt erkenn- und identifizierbar. Im Ergebnis können wir wie bisher, aber nun mit einem noch breiter diversifizierten Leistungsportfolio, sehr schnell und agil auf die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden reagieren - was insbesondere bei kritischen Sicherheitsvorfällen extrem wichtig ist", so Schüttrumpf."Die Einbindung in die Allgeier CyRis ist für uns auch deshalb besonders spannend, weil wir damit unser Produkt Know-how um innovative Cyber Security-Lösungen erweitern, mit denen wir unsere Bestandskunden noch besser absichern können", erklärt Johannes Müller-Lahn, Head of Delivery ACD, der in Zukunft auch für den Managed Service und den Betrieb des Gesamtunternehmens verantwortlich sein wird.Von der Zusammenführung der beiden Cyber Security-Unternehmen werden insbesondere auch die bisherigen Kunden der Allgeier CyRis profitieren: "Gerade die Kompetenzen im Managed Service und der Active Cyber Defense Service werden das Gesamtportfolio für unsere Kunden attraktiver gestalten und uns im Vertrieb Argumente für eine vertiefte Zusammenarbeit liefern", sagt Thorsten Vogel, Leiter Vertrieb der Allgeier CyRis. Gleichzeitig erstarkt die Allgeier CyRis damit zu einem Full-Scope-Anbieter im Bereich Cyber Security. "Cyber Security muss umfassend sein", so Jens Kulikowski, der zukünftig die Entwicklung des Gesamtunternehmens leiten wird, "die Allgeier CyRis kann ihren Kunden nun für jeden Problembereich Lösungen bieten und zugleich auch eine plausible Gesamtarchitektur abbilden.""Gerade diese nachhaltige, für unsere Kunden auf eine stabile und sichere Gesamtarchitektur abzielende Ausrichtung der Allgeier CyRis, bietet den Kunden einen besonderen Nutzen. Dies werden wir zukünftig verstärkt in den Mittelpunkt stellen und dementsprechend auch mit einem weiteren Ausbau unserer High-Level-Beratungskompetenz untermauen", erläutert Ralf Nitzgen, Geschäftsführer der Allgeier CyRis GmbH.Über das Unternehmen:Allgeier CyRis GmbH unterstützt öffentliche Einrichtungen und private sowie öffentliche Unternehmen präventiv und reaktiv beim Schutz von Daten, Informationen und Kommunikationswegen vor Angriffen aus dem Cyberraum. Mehr als 1.000 Kunden vertrauen bereits heute der technologischen Exzellenz sowie den umfangreichen Services von Allgeier CyRis - mit stark steigender Tendenz. Beratung, eigenentwickelte Lösungen sowie Managed Services bilden die Eckpfeiler für das erfolgreiche Geschäftsmodell von Allgeier CyRis. Beim stetigen Ausbau der Geschäftstätigkeit profitiert Allgeier CyRis von der Zugehörigkeit zur Allgeier SE, einer der führenden deutschen Technologiegruppen für digitale Transformation. Durch diesen Verbund bietet Allgeier eine Vielzahl an weiteren Leistungen und Fachexpertisen, von denen Unternehmen auf unterschiedlichste Art und Weise profitieren können.