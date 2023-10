Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA65345C3084 Nextech AR Solutions Corp. 04.10.2023 CA6529371032 NexTech3D.AI.Corp. 05.10.2023 Tausch 1:1

CA53680Q2071 Lithium Americas Corp. 04.10.2023 CA53681K1003 Lithium Americas Corp. 05.10.2023 Tausch 1:1

CA7651872086 Richmond Minerals Inc. 04.10.2023 CA7651873076 Richmond Minerals Inc. 05.10.2023 Tausch 5:1