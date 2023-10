Der Dax ist am Mittwoch erstmals seit März wieder zeitweise unter die Marke von 15 000 Punkten gefallen. Die Scharte konnte der Leitindex aber schnell wieder auswetzen. Die Furcht vor weiter steigenden Leitzinsen hat die US-Börsen am Dienstag stark belastet. Bei der Bayer-Aktie zeichnet sich nach schweren Wochen gleichzeitig ein erster Lichtblick ab.Die Furcht vor weiter steigenden Leitzinsen hat die US-Börsen am Dienstag stark belastet. Als Bürde erwies sich, dass die Rendite zehnjähriger US-Anleihen ...

