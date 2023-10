BMW-Absatz steigt in den USA - Aktie aber im Oktoberblues

Werbung







Der Kursverlauf der Aktie des bayrischen Fahrzeugherstellers ist jüngst rückläufig. Seit dem die Aktie Mitte Juni auf ihrem 52 Wochenhoch notierte, fällt der Preis stetig und ist inzwischen bereits mehr als 16 % gefallen.



Wir man auf der IAA jüngst erkennen konnte, steht die Nachhaltigkeit der Marke BMW und die Produktpalette aktuell besonders im Fokus. Zwar herrscht beim Autobauer große Euphorie, zuletzt erkennbar während der Weltpremiere der "Neuen Klasse", dennoch sehen die Anleger die Situation eher skeptischer. Seit dem 52 Wochenhoch Mitte Juni von 114,60 € fiel die Aktie seither auf 95 €. Trotz der Skepsis der Anleger gibt sich der CEO positiv und betont, dass die Konsumentennachfrage erfolgsentscheidend für die ins Haus stehende Mobiltiätswende ist. Laut CEO Oliver Zipse ist es "der Kunde, der durch sein Kaufverhalten den Daumen über die zukünftigen Antriebstechnologien hebt oder senkt." Jüngst veröffentlichte der Autobauer am Mittwochmorgen seine Absatzzahlen für den US-Markt. Im dritten Quartal stieg der Absatz um 7,6% im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt verkaufte der Konzern 83 949 Fahrzeuge, 12 % davon waren Elektroautos. Besonders die X Modelle werden bei den US-amerikanischen Kunden nachgefragt, die meistverkaufte Baureihe war neben dem X5 der X3.









Live Webinar: Vernunft statt Gier und Angst - Teil 2: Tipps beim Money Management



Im Webinar am heutigen Mittwoch, den 04.10.2023 ab 18:30 Uhr, haben Sie die Möglichkeit, gemeinsam mit Julius Weiß spannende Einblicke in das Money Management zu gewinnen. Anhand von Beispielen verschiedener Limit-Arten wird Herr Weiß interessanten Tradingstrategien auf den Grund gehen und gerne Ihre Fragen dazu beantworten.



Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich - schauen Sie direkt auf unserer Homepage vorbei für mehr Informationen:









