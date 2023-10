Die neuen ETFs von BNP Paribas ermöglichen Anleger*innen den Zugang zu nachhaltigen Investment Grade Unternehmensanleihen in Euro und US-Dollar. 4. Oktober 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Vier neue Exchange Traded Funds von BNP Paribas Easy sind auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.Der BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF bietet Anleger*innen die Möglichkeit, in ein Portfolio von in Euro denominierten Unternehmensanleihen mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...