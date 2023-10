Die Rohöl-Preise fahren seit Wochen Achterbahn. Die Ölpreise haben am Mittwoch erneut stark nachgegeben. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 90,01 US-Dollar. Das waren 91 Cent weniger als am Vortag. Bei er amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) ist der Preis zudem unter eine wichtige Marke gefallen.Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung fiel um 1,02 Dollar auf 88,20 Dollar. ...

