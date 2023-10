EQS-Ad-hoc: SMA Solar Technology AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung

SMA Solar Technology AG erwartet sehr positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung nach neun Monaten und hebt Prognosebandbreite für 2023 an



Niestetal, 04. Oktober 2023 - Der Vorstand der SMA Solar Technology AG (SMA/ISIN: DE000A0DJ6J9/FWB: S92) erwartet nach vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate 2023 einen Konzernumsatz von 1.335 bis 1.345 Mio. Euro (9M 2022: 724 Mio. Euro) und ein EBITDA von 230 bis 235 Mio. Euro (9M 2022: 50 Mio. Euro). Aufgrund einer sehr positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den Segmenten Large Scale & Project Solutions sowie Commercial & Industrial Solutions im dritten Quartal liegt der Quartalsumsatz voraussichtlich zwischen 555 bis 565 Mio. Euro (Q3 2022: 252 Mio. Euro) und das erwartete EBITDA zwischen 105 bis 110 Mio. Euro (Q3 2022: 34 Mio. Euro). Auf Basis der sehr positiven Entwicklung im dritten Quartal hebt der Vorstand die Prognosebandbreite für das Gesamtjahr 2023 an und erwartet nun einen Konzernumsatz von 1.800 bis 1.900 Mio. Euro (vormals: 1.700 bis 1.850 Mio. Euro) und ein EBITDA von 285 bis 325 Mio. Euro (vormals: 230 bis 270 Mio. Euro). Die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate 2023 wird am 9. November 2023 veröffentlicht.

