DJ XETRA-SCHLUSS/DAX verteidigt 15.000er Marke

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach weiteren Einbußen im frühen Handel hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch stabilisiert. Der DAX konnte die 15.000er Marke letztendlich verteidigen, er stieg sogar geringfügig um 0,1 Prozent auf 15.100 Punkte. Im frühen Tagestief war er kurz unter die 15.000er Marke gerutscht - erstmals seit März wieder. Vom jüngsten Zwischenhoch bei knapp 16.000 Punkten hatte er am Morgen ziemlich genau 1.000 Punkte verloren.

Gestützt wurde die Stimmung von den fallenden Ölpreisen. Der Preis für die US-Sorte WTI fiel um weitere 3,4 Prozent auf 86,25 Dollar je Barrel, damit ist die Marke von 100 Dollar wieder in weite Ferne gerückt. Vom fallenden Ölpreis profitierten auch die Staatsanleihen, der Anstieg der Renditen wurde zunächst gestoppt.

Gefragt waren die zuletzt stark gefallenen defensiven Branchen, so die Technologie-Aktien und die Versorger. Im DAX gewannen RWE 0,2 Prozent und Eon 1,1 Prozent. "Der Investitionsbedarf ist hoch, deshalb reagieren die Kurse schnell auf Veränderungen der Finanzierungskosten", so ein Marktteilnehmer.

Infineon sehr fest - FMC schwach

Potenziell kursbewegende Unternehmensnachrichten waren weiter rar. Infineon zogen kräftig um 3,9 Prozent an. Händler verwiesen auf Aussagen aus dem Unternehmen. Demnach rechnet Infineon mit keinem Slowdown im Bereich Automotive, sondern mit einem Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich. Der Konsens liege aber bei lediglich 8,4 Prozent.

Für FMC ging es dagegen um 4 Prozent nach unten. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass es eine Klage-Einreichungen an einem Bundesgericht in New York geben soll. Demnach gehe es darum, dass einer Einheit von FMC, Fresenius Vascular Care, vorgeworfen werde, unnötige Eingriffe durchgeführt und das Medicaid-Programm des Bundesstaates New York betrogen zu haben.

Unterdessen wurde im Handel von gutem Interesse am Börsengang von Renk berichtet, auch wenn sich die Aktienmärkte momentan in einem schwierigen Fahrwasser befinden. Allerdings dürfte die Aktie eher am unteren Ende der Preisspanne von 15 bis 18 Euro je Aktie kommen. Die Bücher zur Zeichnung wurden am frühen Nachmittag geschlossen, am Donnerstag gibt die Aktie ihr Börsendebut. Beim Broker Lang & Schwarz gingen Renk mit 16,70 Euro um.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.099,92 +0,1% +8,45% DAX-Future 15.208,00 -0,0% +6,10% XDAX 15.088,33 +0,0% +8,79% MDAX 25.281,13 -0,1% +0,65% TecDAX 2.983,30 +0,7% +2,13% SDAX 12.564,25 +0,1% +5,35% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 127,52 +35 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 16 22 2 2.875,6 75,8 65,0 MDAX 28 19 3 453,8 25,8 23,9 TecDAX 16 12 2 687,6 25,1 18,4 SDAX 32 36 2 87,6 13,2 9,7 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/err

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2023 11:48 ET (15:48 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.