Halle/MZ (ots) -Kann ein Rekordmeister so verzweifelt sein, dass er es tatsächlich erwägt, einen alternden Ex-Weltmeister zu verpflichten, der noch dazu wegen schwerer Körperverletzung angeklagt ist? Wie am FC Bayern und der wohl bevorstehenden Rückkehr Jerome Boatengs zu sehen ist: Ja, das kann er.Der deutsche Branchenprimus könnte den mittlerweile 35 Jahre alten früheren Weltklasse-Verteidiger noch in dieser Woche wieder unter Vertrag zu nehmen - und damit ein fatales Zeichen setzen.Sportlich wäre Boatengs Verpflichtung ein Eingeständnis der trotz des Megatransfers von Topstar Harry Kane ungenügenden Personalpolitik des Sommers. Gerade die Münchner Abwehr ist zu dünn besetzt. Ob Boateng die Sorgen aber lösen würde, ist fraglich - er war in Lyon nur Ersatz.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5618266