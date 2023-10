Am Donnerstag, dem 5. Oktober, legen Unternehmen wie Gerresheimer und Grenke ihre Q3-Ergebnisse bzw. Neugeschäfte vor. Parallel dazu veranstaltet der Technologieanbieter GFT seinen Capital Markets Day. Im wirtschaftlichen Bereich stehen die deutsche Handelsbilanz und die französische Industrieproduktion im Fokus. Zudem eröffnet die "Best of Blockchain"-Konferenz. Weiterhin sind Fortsetzungsprozesse im Kontext von Cum-Ex und Wirecard zu beachten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...