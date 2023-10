EQS-Ad-hoc: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Adler Group S.A. ist in fortgeschrittenen und konstruktiven Gesprächen mit potenziellen Abschlussprüfern Luxemburg, 4. Oktober 2023 - Die Adler Group S.A. ist in fortgeschrittenen und konstruktiven Gesprächen mit potenziellen Abschlussprüfern bezüglich der Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses der Adler Group S.A. für die Geschäftsjahre 2022 und 2023. Ob Bestellungen stattfinden, ist derzeit noch offen. Diese bedürfen der Zustimmung des Verwaltungsrats und der Hauptversammlung der Adler Group S.A. Mitteilende Person: Gundolf Moritz, Head of Investor Relations +49 151 23680993 g.moritz@adler-group.com



