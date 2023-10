Das jährliche Preisverleihungsprogramm würdigt Innovationen in der Automobil- und Transporttechnologie rund um den Globus

HARMAN, ein Unternehmen der Automobiltechnologie und Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd., gab heute seine Auszeichnung als "Vehicle-to-Everything (V2X) Company of the Year" im Rahmen der vierten jährlichen Verleihung der "AutoTech Breakthrough Awards" bekannt. Mit diesem Preis ehrt AutoTech Breakthrough, eine führende Marktforschungsorganisation, die besten Unternehmen, Technologien und Produkte auf den heutigen globalen Automobil- und Transporttechnologiemärkten.

Die Produktpalette von HARMAN Connectivity, einschließlich der neuesten Telematics Control Unit (TCU) von HARMAN, der HARMAN Savari StreetWAVE Roadside Unit (RSU), und der Edge-basierten Software-Anwendungsplattform HARMAN Savari MECWAVE, bilden ein umfassendes Ökosystem aus V2X-verbundenen Geräten und Softwareprodukten, die das Segment der vernetzten Fahrzeuge transformieren. Die Produkte können einzeln oder zusammen eingesetzt werden und gewährleisten durch die Kombination von PC-5- (kurze Reichweite) und Uu-basierten (Mobilfunk) V2X-Technologien eine nahtlose Konnektivität zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur.

"Wir danken AutoTech Breakthrough für die Wahl zum ‚Vehicle-to-Everything (V2X) Company of the Year'. Diese Auszeichnung steht beispielhaft für all das, worauf wir als Experten für die Integration von Automobiltechnologie hinarbeiten, nämlich Fahrzeuge und Fahrer auch in komplexen Umgebungen nahtlos auf dem Laufenden zu halten", so Ram Iyer, Senior Vice President of Connectivity, von HARMAN. "Unsere wahre Stärke zeigt sich in der Kombination der Produkte von Hardwarekomponenten bis hin zu hochintegrierten Plattformen und Lösungen. Diese Produkte tragen dazu bei, dass wir den Bedürfnissen der Verkehrsteilnehmer und der sich ständig verändernden Welt um sie herum immer einen Schritt voraus sind."

Die Automobilindustrie befindet sich heute an einem kritischen technologischen Schnittpunkt, an dem Kommunikation, Information und Kontrolle zu allgegenwärtigen Aspekten des täglichen Lebens geworden sind. Die TCU von HARMAN ist die erste marktreife 5G-Plattform, die das Beste aus 5G und C-V2X vereint, um die Anforderungen aller Hersteller zu erfüllen. Mit dieser TCU ermöglicht HARMAN den Nutzern ein Upgrade von 4G- auf 5G-Verbindungen zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl und erleichtert die V2X-Kommunikation in der realen Welt, wodurch die Grundlage für vernetztes und automatisiertes Fahren geschaffen wird.

StreetWAVE ist ein wichtiger Knotenpunkt für die Vernetzung von Fahrzeugen. Es nutzt C-V2X-Technologien, um einen wichtigen Kommunikationsrahmen zwischen Infrastruktur und Fahrzeugen zu schaffen. Dies verbessert das Verkehrsmanagement sowie die Effizienz und erhöht die Sicherheit von Fahrzeuginsassen und Fußgängern. Es ist ideal für Stadtverwaltungen, Regierungsorganisationen und Telekommunikationsunternehmen, die damit ihre Infrastruktur für die Zukunft der vernetzten Fahrzeuge digitalisieren können.

Durch optimierte Software ermöglicht MECWAVE vernetzte Fahrzeugerlebnisse und digitale Anwendungen, einschließlich Situationsbewusstsein auf der Straße. Mit MECWAVE bietet HARMAN ein kontextbezogenes Bewusstsein, das den Fahrer rechtzeitig mit Informationen über Ampelschaltungen und Straßenverhältnisse versorgt und so die Sicherheit und das Mobilitätserlebnis verbessert. MECWAVE ist für die Skalierung auf mehrere Fahrzeuge ausgelegt und profitiert von der 5G- und C-V2X-Infrastruktur für zukünftige Ökosysteme.

Die Aufgabe des jährlichen AutoTech Breakthrough Awards-Programms ist es, die umfassendste Analyse und Bewertung von Automobil- und Transporttechnologie-Kategorien durchzuführen, darunter Connected Car, Elektrofahrzeuge, Motorentechnik, Automotive CyberSecurity, Sensortechnik, Verkehrstechnik und viele mehr. Für das diesjährige Programm wurden mehr als 1.600 Nominierungen aus über 15 verschiedenen Ländern der Welt eingereicht.

"In Kombination sorgen HARMAN TCU, StreetWAVE und MECWAVE für mehr Konnektivität zwischen Fahrzeugen, vernetzter Infrastruktur und Menschen und stellen sicher, dass die Fahrer gut gerüstet sind, um situationsbewusst zu agieren. Die V2X-Technologie von HARMAN ist eine echte Brücke zwischen Automobil- und Infrastrukturprodukten", so Bryan Vaughn, Managing Director der AutoTech Breakthrough Awards. "Mobilität bedeutet mehr, als nur von einem Ort zum anderen zu gelangen, und dies ist nur ein weiterer Aspekt unseres Lebens, der mittlerweile vernetzt ist. Das dynamische Portfolio von HARMAN an innovativen Produkten für den Automobilbereich verbessert das Erlebnis im Fahrzeug für die Art und Weise, wie Menschen heute leben und spielen."

Über HARMAN

HARMAN (harman.com) konzipiert und erarbeitet vernetzte Produkte und Lösungen für Autohersteller, Verbraucher und Unternehmen weltweit, einschließlich vernetzter Automobilsysteme, Audio- und visuellen Produkten, Automatisierungslösungen für Unternehmen; und Leistungen zur Unterstützung des Internet of Things (Internets der Dinge). Mit führenden Marken wie AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® und Revel® wird HARMAN von Audiophilen, Musikern und den Veranstaltungsorten, an denen sie auftreten, auf der ganzen Welt bewundert. Mehr als 50 Millionen Autos sind heute mit Audio- und Connected-Car-Systemen von HARMAN ausgestattet. Unsere Software-Services versorgen Milliarden mobiler Geräte und Systeme, die über alle Plattformen hinweg vernetzt, integriert und sicher sind vom Arbeitsplatz über das Zuhause bis hin zum Auto und zum Handy. HARMAN beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Im März 2017 wurde HARMAN eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd.

Über AutoTech Breakthrough

Als Teil von Tech Breakthrough, einer führenden Marktforschungs- und Anerkennungsplattform für globale technologische Innovationen und Führungspositionen, widmet sich das AutoTech Breakthrough Awards-Programm der Auszeichnung herausragender Technologien, Dienstleistungen, Unternehmen und Produkte für die Automobilindustrie. Das AutoTech Breakthrough Awards-Programm bietet ein Forum für die öffentliche Anerkennung der Leistungen von AutoTech-Unternehmen und -Lösungen in Kategorien wie Connected Car, Elektrofahrzeuge, Motorentechnik, Cybersicherheit im Automobilbereich, Sensortechnik, Verkehrstechnik, Fahrzeugtelematik und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter AutoTechBreakthrough.com.

Tech Breakthrough LLC befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Anerkennungsprogrammen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit Auszeichnungen zu wählen. Die Anerkennung von Tech Breakthrough LLC besteht aus den Meinungen der Tech Breakthrough LLC Organisation und sollte nicht als Tatsachenaussage ausgelegt werden. Tech Breakthrough LLC lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf dieses Anerkennungsprogramm ab, einschließlich jeglicher Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

