Einem Bericht des "Handelsblatt" zufolge hat die Deutsche Bank Gespräche über einen Stellenabbau im Bereich der Baufinanzierung wohl erst einmal auf Eis gelegt. Die Mitarbeiter dort scheinen noch immer gut beschäftigt zu sein und sollen nun auch dabei helfen, den enormen Rückstau beim Kundendienst der Postbank abzuarbeiten.Bereits in den Dienst gestellt hat die Deutsche Bank (DE0005140008) eigenen Angaben zufolge 400 zusätzliche Mitarbeiter in Vollzeit, um der Lage endlich Herr zu werde. Diese Zahl soll sich in naher Zukunft noch einmal ...

