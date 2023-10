DJ PTA-Adhoc: Erste Group Bank AG: Peter Bosek folgt ab Juli 2024 Willi Cernko als Vorstandsvorsitzender

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/04.10.2023/19:30) - Die Erste Group Bank AG (Erste Group) gibt bekannt, dass Willi Cernko (67) zum 30. Juni 2024 aus seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Erste Group ausscheiden wird und dass der Aufsichtsrat der Erste Group heute Peter Bosek vorbehaltlich regulatorischer Zustimmung durch die Europäische Zentralbank als seinen Nachfolger bestellt hat. Peter Bosek (55) hat 25 Jahre in der Erste Group gearbeitet und war in dieser Zeit in zahlreichen Vorstandsfunktionen tätig. Dadurch wird die Kontinuität der Strategie der Erste Group gewährleistet. Er fungiert zurzeit als Vorstandvorsitzender der Luminor Bank AS in Tallinn, Estland.

Peter Bosek wird seine bestehenden Mandate zurücklegen bevor er seine neue Position als Vorstandsvorsitzender der Erste Group Bank AG übernimmt.

Mit seinem Ausscheiden aus dem Vorstand wird Willi Cernko bis Jahresende 2024 als Berater der Erste Group fungieren.

