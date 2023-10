The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.10.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.10.2023



ISIN Name

CA53680Q2071 LITHIUM AMERICAS CORP.

CA65345C3084 NEXTECH AR SOLUT. CORP.

CA7651872086 RICHMOND MINERALS

LU0122292328 C WO.WI.-C W.W.G.E.E. A1

NO0010936792 FROY ASA NK 1

SE0013719788 EASTNINE 21/24 FLR