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Mittwoch, 04.10.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 676 internationalen Medien
Vorspiel auf potenziell sehr "heiße" Herbstrallye bei dieser Aktie!?
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WKN: A2H65X | ISIN: CA53680Q2071 | Ticker-Symbol: WUC1
Tradegate
03.10.23
19:41 Uhr
15,110 Euro
+0,020
+0,13 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
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LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP Chart 1 Jahr
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LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP 5-Tage-Chart
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15,43015,81013:44
0,0000,00008:00
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FROY ASA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FROY ASA6,4800,00 %
LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP15,110+0,13 %
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