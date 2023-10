Globaler Outsourcing-Gigant aktualisiert Markenauftritt, um den Zweck in einer sich entwickelnden Geschäftslandschaft widerzuspiegeln

Am 3. Oktober präsentierte Flatworld Solutions, ein weltweit agierender Outsourcing-Titan, eine Neuerung in seiner Markenidentität. Das ikonische Unendlichkeitssymbol von Flatworld Solutions wurde in ein modernes Wirbelmotiv umgewandelt, um das stets fortschrittliche Wesen des Unternehmens widerzuspiegeln. Es symbolisiert die Agilität des Unternehmens und seine Bereitschaft, die neuen Möglichkeiten von GAI und Automatisierung zu erschließen.

Flatworld Solutions hat, angeregt durch seine mehr als 5000 enthusiastischen "Possibilitarians", seine Präsenz auf dem globalen Markt seit fast zwei Jahrzehnten dramatisch ausgebaut. Dies geschah im Einklang mit den globalen Lieferzentren an unterschiedlichen Standorten und technologischen Innovationen. Als umfassendes Outsourcing-Unternehmen bietet Flatworld ein umfangreiches Spektrum von mehr als 14 Dienstleistungen an, welche die unterschiedlichsten Geschäftsanforderungen auf der ganzen Welt abdecken.

Flatworld Solutions nahm seine globale Tätigkeit im Jahr 2004 auf und hat sich seitdem zu einem wertorientierten Partner für Unternehmen weltweit entwickelt. Angesichts der Durchführung von über einer Million Projekten sowie der Nutzung der Möglichkeiten des Suchmaschinenmarketings zur Erfüllung der Anforderungen globaler Kunden kann Flatworld eine Erfolgsbilanz bei der Betreuung von über 18.000 Kunden vorweisen. Da generative KI in den Mittelpunkt rückt, zeigen die proaktiven Investitionen von Flatworld, dass das Unternehmen bestens aufgestellt ist, um von dieser transformativen Welle zu profitieren. Flatworld ist nun in der Lage, "Winning Ways" für seine Kunden zu erschließen.

Die Markenaktualisierung gibt eine zeitgemäße Antwort auf die bedeutenden technologischen Fortschritte, mit der Absicht und dem Ziel, das sich entwickelnde Umfeld zu begreifen und sich schnell darauf einzustellen und sowohl das Unternehmen als auch seine Stakeholder mit den notwendigen Tools auszustatten, um in einem sich schnell verändernden Geschäftsumfeld zu navigieren. David Antony, Präsident und COO des Unternehmens, erklärt: "Unsere Aufgabe war es schon immer, ungenutzte Möglichkeiten in der Geschäftstätigkeit unserer Kunden zu identifizieren, sie mit innovativen Strategien voranzubringen und sicherzustellen, dass sie im Wettbewerb die Nase vorn haben."

Der CEO des Unternehmens, Jacob William, dazu: "Generative AI (KI) bietet nicht nur Flatworld, sondern allen seinen Stakeholdern die Chance, unabhängig vom sich verändernden technologischen Terrain erfolgreich zu sein. Wir wollen nicht nur 'Möglichkeiten erweitern', sondern auch 'Wege zum Erfolg' in diesem neuen Umfeld aufzeigen." Anand Mathew, CMO, erklärte zudem: "Unser neues Logo repräsentiert die sich verändernde Dynamik der Branche und signalisiert unsere Bereitschaft, die Anforderungen, die die Zukunft mit sich bringt, zu erfüllen."

Unter dem Motto "Possibilitarians" setzt sich Flatworld Solutions dafür ein, Herausforderungen in Chancen umzuwandeln. Wir sind stets bestrebt, unseren Kunden und Partnern den größtmöglichen Nutzen zu bieten. Während sich unser Unternehmen von BPO zu BPA zu BPAi weiterentwickelt, ist diese Markenerweiterung ein Beweis für unsere Fähigkeit, uns an veränderte Gegebenheiten anzupassen.

