Laut einer neuen Studie, die heute von Opengear, einem Unternehmen von Digi International (NASDAQ, DGII, www.digi.com)und Anbieter von sicheren SmartOut of BandManagementlösungen, veröffentlicht wurde, erwarten 86 der befragten CIOs in den USA, dass mindestens 25 ihrer Netzwerktechniker in den nächsten fünf Jahren in den Ruhestand gehen werden.

In der Netzwerkbranche herrscht ein Fachkräftemangel, da immer mehr Ingenieure in den Ruhestand gehen. Fast alle befragten CIOs (95 %) gaben an, dass ein Mangel an Ingenieuren eine ordnungsgemäße Verwaltung von Netzwerken verhindert. Dieser Aussage stimmten 91 der befragten Ingenieure in den USA und 81 der Ingenieure weltweit zu. Darüber hinaus geben 79 der CIOs in den USA an, dass es ihnen schwer fällt, die Erwartungen der Benutzer oder Kunden im heutigen wirtschaftlichen Umfeld zu erfüllen.

In der Opengear-Studie wurden 502 CIOs und 510 Netzwerktechniker in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Australien befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass 98 der befragten US-Ingenieure in den letzten drei Monaten gezwungen waren, mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen. Dieser Wert ist höher als das Ergebnis in Großbritannien (88 %) und weltweit (87 %). Um den Fachkräftemangel im technischen Bereich halten sowohl die befragten CIOs (61 %) als auch die Ingenieure (62 %) Investitionen in Automatisierung, KI oder andere aufkommende Technologien für unerlässlich. Daneben sehen sie eine Lösung in Remote-/Hybrid-Arbeitsmöglichkeiten (47 der CIOs und 37 der Ingenieure).

"Angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels können Technologien wie Smart Out of Band die unter Druck stehenden IT-Teams befähigen, Unternehmensnetzwerke flexibel einzurichten, zu verwalten und zu reparieren, sodass sie mehr Zeit haben, sich auf kritische Netzwerkaufgaben zu konzentrieren, um die Unternehmensleistung und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Ein zuverlässiger Fernzugriff bedeutet auch, dass Unternehmen ihre IT-Netzwerke von jedem beliebigen Standort aus mit einer hybriden Belegschaft sicher verwalten können", sagte Gary Marks, Präsident von Opengear.

Über Opengear

Das zu Digi International gehörende Unternehmen Opengear bietet auf sichere und belastbare Weise Zugang und Automatisierung für den Support von kritischer IT-Infrastruktur, und zwar am ersten Tag und an jedem Tag auch an Tagen, an denen schwere Störungen auftreten. Durch Präsenz und Nähe ermöglichen die Lösungen von Opengear die Provisionierung, die Orchestrierung und das Remote Management von Netzwerkgeräten mithilfe innovativer Software und innovativer Appliances. Auf Lösungen von Opengear setzen global tätige Unternehmen der Finanzbranche, der digitalen Kommunikation, des Einzelhandels und der Fertigungsindustrie. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich im US-Bundesstaat New Jersey; ein F&E-Zentrum wird im australischen Brisbane betrieben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.opengear.com/

Über Digi International

Digi International, (NASDAQ: DGII) ist ein weltweit führender Anbieter von IoT-Konnektivitätsprodukten, -dienstleistungen und -lösungen. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, vernetzte Produkte der nächsten Generation zu erstellen und kritische Kommunikationsinfrastrukturen in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit zu implementieren und zu managen. Seit unserer Gründung im Jahr 1985 haben wir unseren Kunden geholfen, über 100 Millionen Dinge miteinander zu verbinden Tendenz steigend. Erfahren Sie mehr unter www.digi.com und telefonisch unter 877-912-3444 (USA) oder 952-912-3444 (international).

