OPEX® Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierungslösungen der nächsten Generation, hat einen Gold Merit Award 2023 für Technologie in der Kategorie Robotik für sein automatisiertes Regalbediengerät (RBG) Infinity® erhalten.

Das RBG Infinity ist die innovativste Ware-zur-Person-Technologielösung (G2P) im Bereich der Lagerautomatisierung.

Das Regalbediengerät Infinity reduziert den Arbeitsaufwand, steigert die Kommissioniergenauigkeit, ermöglicht eine optimale Nutzung des verfügbaren Lagerplatzes und deckt den Bedarf an Erweiterbarkeit. Es zeichnet sich durch eine beispiellose Lagerdichte, Konfigurierbarkeit und Flexibilität aus und unterstützt E-Commerce-Kunden dabei, ihre Produktivität und ihren Durchsatz zu steigern.

Die drahtlosen Roboterfahrzeuge iBOT® von Infinity bewegen sich unter der Lagerstruktur durch die Gänge, sorgen kürzere Wege und bewirken Zeiteinsparungen.

"Wir sind stolz darauf, dass wir für unser System Infinity diese Auszeichnung erhalten haben", so Alex Stevens, President des Unternehmensbereichs Warehouse Automation von OPEX, einem Unternehmen, das sich seit fast 50 Jahren in Familienbesitz befindet. "Wir von OPEX entwickeln die Automatisierungstechnologie ständig weiter, um unsere Kunden bei der Lösung ihrer wichtigsten geschäftlichen Herausforderungen zu unterstützen heute und in der Zukunft."

Die Merit Awards werden von Führungskräften aus der Branche, von Merit Awards-Mitarbeitenden, Medienvertretern und Beratern verliehen und würdigen global operierende Branchenunternehmen und die Märkte, die sie bedienen.

Über OPEX

OPEX Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierung der nächsten Generation und bietet innovative, spezielle Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung. OPEX hat seinen Hauptsitz in Moorestown (New Jersey/USA) und betreibt Niederlassungen in Pennsauken (New Jersey/USA), Plano (Texas/USA) sowie in Frankreich, Deutschland, in der Schweiz, in Großbritannien und Australien. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ständig neue Ideen entwickeln und skalierbare Technologielösungen nach Maß anbieten, mit denen die Kunden die geschäftlichen Herausforderungen von heute und morgen meistern können.

