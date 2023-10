MaaZ von FPT Software erhielt kürzlich, bei den vierten jährlichen AutoTech Breakthrough Awards, erstmalig den Preis als "Vernetzte Gesamtlösung". Diese Anerkennung unterstreicht in einer Ära softwaredefinierter Fahrzeuge die solide Kompetenz des IT-Dienstleisters im Automobiltechnologiebereich.

Das von Tech Breakthrough durchgeführte Programm der jährlichen AutoTech Breakthrough Awards stellt die umfassendste Analyse und Bewertung der Branche für die Auszeichnung der besten Unternehmen, Technologien und Produkte auf den heutigen globalen Automobil- und Transporttechnologiemärkten dar. Aus mehr als 1.600 nominierten Lösungen aus über 15 Ländern wurde MaaZ von FPT Software als einzige als "Vernetzte Gesamtlösung des Jahres" ausgezeichnet.

MaaZ wurde 2022 eingeführt. Es handelt sich dabei um eine umfassende Lösung für die Fahrzeugvernetzung, die Automobilzulieferern und -erstausrüstern weltweit dabei helfen soll, die komplexen AUTOSAR-Anforderungen zu erfüllen, die die Automobilindustrie durch die Standardisierung elektronischer Fahrzeugsysteme neu ausgerichtet hat, um Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und Gesamtleistung zu steigern.

Im Rahmen einer kompletten Suite von AUTOSAR-Lösungen bietet MaaZ den Automobilpartnern von FPT Software eine breite Palette an Dienstleistungen an, die von der Anbindung von Autos an ein breiteres Technologieumfeld über intelligente Ladelösungen für Elektrofahrzeuge (EVs) bis hin zu Sicherheitsfunktionen für Automobilsysteme und -software reichen. Insbesondere wurde für führende Erstausrüster in Schweden, Korea, den USA und weiteren Ländern dieser AUTOSAR-Stack implementiert, mit dem Ziel, die Sicherheit von Fahrzeugen der nächsten Generation sicherzustellen und die Zeit bis zur Marktreife um 60% zu verkürzen.

"FPT Software sieht seine Aufgabe darin, zu einer Zeit, in der sich softwaredefinierte und vernetzte Fahrzeuge immer mehr durchsetzen, Automobil-Erstausstattern auf der ganzen Welt Lösungen hoher Qualität zu bieten", so Kinh Nguyen, Senior Vice President und Managing Director der Global Automotive Manufacturing Solutions Group von FPT Software. "Wir unterstützen Automobilhersteller dabei, erfolgreich zu sein, indem wir die Zeitspanne bis zur Marktreife verkürzen und die Produktivität steigern, bei gleichzeitiger Einhaltung der Sicherheits- und Qualitätsstandards. Wir freuen uns darauf, in Zukunft noch mehr globale Kunden im Automobilbereich mit unseren Lösungen versorgen zu können."

"FPT Software liefert eine einsatzfähige End-to-End-Lösung aus vorgefertigten Plattformen, Tools und Dienstleistungen, die den AUTOSAR-Standardisierungsprozess beschleunigen und den Erstausrüstern helfen, in diesen turbulenten Zeiten Zeit, Geld und Arbeitsaufwand zu sparen", erklärte Bryan Vaughn, Managing Director der AutoTech Breakthrough Awards.

Mit der Automobiltechnologie als Schlüssel-Kompetenzbereich hat FPT Software einen Pool aus fast 5.500 erfahrenen Automobilsoftwareentwicklern und -experten aufgebaut, die ständig daran arbeiten, das Mobilitätsumfeld voranzubringen und für die Zukunft intelligente, vernetzte Fahrzeug zu bauen.

Über FPT Software:

FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, ist ein globaler Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Erlös von 803 Millionen US-Dollar (2022) und über 27.000 Mitarbeitern in 28 Ländern.

Das Unternehmen meistert mit seinen erstklassigen Dienstleistungen in den Bereichen erweitere Analyse, KI, Digitale Plattformen, Cloud, Hyperautomation, IdD, Low-Code usw. komplexe geschäftliche Chancen und Herausforderungen. Es pflegt Partnerschaften mit über 1.000 Kunden weltweit, von denen 89 Teil der Fortune Global 500 aus den Bereichen Luftfahrt, Automobil, Bankwesen, Finanzdienstleistungen, Versicherungswirtschaft, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung, Energieversorgung und anderen sind. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://fptsoftware.com

