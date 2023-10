WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat nach der historischen Absetzung des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses zu einem friedlicheren Miteinander in der Politik aufgerufen. "Wir müssen die vergiftete Atmosphäre in Washington ändern", sagte Biden am Mittwoch in Washington. "Wir haben große Meinungsverschiedenheiten, aber wir müssen aufhören, uns gegenseitig als Feinde zu sehen. Wir müssen miteinander reden, einander zuhören, miteinander arbeiten - und das können wir auch." Die Wahl eines neuen Vorsitzenden in der Kammer werde "einige Zeit dauern", doch es gebe "eine Menge Arbeit" zu tun und das amerikanische Volk erwarte, dass sie erledigt werde. Biden mahnte, es dürfe nicht wieder zu einer Entscheidung im letzten Moment kommen, die die Regierung lahmzulegen drohe.

Radikale Republikaner hatten am Dienstag den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, in einem historischen Schritt aus dem Amt getrieben und das Parlament so ins Chaos gestürzt. Hintergrund ist eine interne Revolte bei den Republikanern. Es ist das erste Mal in der US-Geschichte, dass ein Vorsitzender des Repräsentantenhauses auf diesem Weg seinen Job verliert. Der republikanische Hardliner Matt Gaetz und seine Mitstreiter warfen McCarthy vor, er habe gegen fraktionsinterne Absprachen verstoßen und lieber mit Biden und dessen Demokraten gemeinsame Sache gemacht, anstatt die Interessen seiner Fraktion zu vertreten./trö/DP/he