Führendes Unternehmen im Bereich Konnektivität eröffnet Standorte in den Niederlanden und Taiwan

Linksys, ein ikonisches Unternehmen für Home- und Small-Office-Konnektivität, kündigt Pläne zur globalen Expansion mit einem Entwicklungsstandort in Taipeh, Taiwan, und einem neuen Vertriebs- und Marketingstandort in Amstelveen, Niederlande, an.

Linksys ist dabei, sich sowohl auf dem Privatkundenmarkt als auch auf dem Markt der Service Provider für Privatkunden zu behaupten. Dies hat dazu geführt, dass das Unternehmen über den Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, der seit über 35 Jahren besteht, hinaus expandieren musste. Die neuen Büros befinden sich in der Nähe der wichtigsten Technologiezentren beider Länder und in unmittelbarer Nähe mehrerer Universitäten, die Linksys die nötigen Talente bieten, um seine Wachstumsziele in den nächsten fünf Jahren und darüber hinaus zu erreichen.

"Es ist eine große Welt da draußen und es ist längst überfällig, dass Linksys über unseren Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, hinausgeht und Ankerbüros in anderen Regionen eröffnet, in denen wir in den kommenden Jahren Wachstum erwarten", sagte Linksys-CEO Jonathan Bettino. "Obwohl wir viel von zu Hause aus arbeiten, hilft ein Büro, in das wir ein paar Mal in der Woche gehen können, die Teamarbeit zu fördern und wenn wir im Büro sind, lösen wir komplexe Probleme oft viel schneller."

Wir bei Linksys entwickeln Einfachheit, damit Sie nie Komplexität erleben. Linksys ist eine kultige Marke, die ihr 35. Jahr der Innovation im Bereich Konnektivität für Zuhause und kleine Büros feiert. Linksys hat schon viele Branchenneuheiten hervorgebracht und bietet einfache, schnelle, zuverlässige und erschwingliche Produkte für Privatanwender und kleine Büros, in denen es keine IT gibt.

