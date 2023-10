QuantiFERON-EBV RUO ermöglicht dynamische Sicht auf Immunreaktion des Wirts und soll Forschern helfen, Epstein-Barr-Virus-Infektionen und damit verbundene bösartige Erkrankungen zu verstehen // Treibt Forschung zu onkologischen und Autoimmunerkrankungen durch Messung der T-Zell-Reaktionen auf EBV an und bietet Einblicke in Bedeutung der Viren bei diesen Erkrankungen // Portfolio an QuantiFERON-Tests zur Messung der zellvermittelten Immunreaktion über Tuberkulose hinaus erweitert



VENLO, Niederlande, Oct. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Einführung seines QuantiFERON-EBV RUO-Tests (nur für Forschungszwecke) bekannt gegeben. Das Epstein-Barr-Virus (EBV), auch humanes Herpesvirus 4 genannt, ist nach Schätzungen verschiedener epidemiologischer Studien bei mehr als 90 % der Weltbevölkerung positiv und bei Empfängerinnen und Empfängern von Organtransplantaten ein bedeutender Erreger.

Diese Ergänzung des QuantiFERON-Testportfolios soll die Forschung von EBV-Infektionen und anderen damit zusammenhängenden bösartigen Erkrankungen unterstützen. Der Test nutzt hochspezifische EBV-Antigene, um eine zellvermittelte Immunreaktion zu stimulieren, und ermöglicht damit eine dynamische Sicht auf die aktive Immunantwort des Wirts auf das Virus.

EBV spielt bei zahlreichen Erkrankungen eine Rolle, von infektiöser Mononukleose bis zu EBV-bedingten Tumoren und tumorähnlichen Läsionen. Bei Empfängern von Organtransplantaten wird EBV mit posttransplantativen lymphoproliferativen Störungen (PTLD) in Verbindung gebracht, einer potenziell tödlichen Komplikation nach Organtransplantationen. Schätzungen zufolge stehen über 80% der PTLD-Fälle in Europa und den USA mit EBV in Verbindung.1

Zudem gibt es immer mehr Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang zwischen EBV und Multipler Sklerose (MS), einer chronischen Erkrankung des zentralen Nervensystems, von der Schätzungen zufolge weltweit über 2,8 Millionen Menschen betroffen sind. Der EBV-T-Zell-Nachweis bei MS könnte eine Rolle bei der Erforschung des Krankheitsverlaufs, bei der Therapieüberwachung und bei der Entwicklung maßgeschneiderter therapeutischer Ansätze spielen.2

"Der QuantiFERON-EBV RUO-Test ist ein bedeutender Fortschritt für unser Verständnis der komplexen Beziehung zwischen EBV und dem Immunsystem," so Jean-Pascal Viola, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Molekulare Diagnostik bei QIAGEN. "Der Test eröffnet innovative Forschungsansätze und liefert Erkenntnisse, die eine maßgeschneiderte Behandlung in verschiedenen medizinischen Bereichen, einschließlich Onkologie und Autoimmunerkrankungen, ermöglichen. Das könnte die Patientenversorgung revolutionieren."

T-Zellen spielen eine entscheidende Rolle dabei, Viren zu kontrollieren und zu eliminieren. Dabei hilft eine effektive T-Zell-Reaktion, den Verlauf und die Schwere einer EBV-Infektion zu bestimmen. Die Erkennung der T-Zell-Reaktion auf EBV kann Forscherinnen und Forscher dabei unterstützen, die Immunreaktion auf das Virus besser zu verstehen. Insbesondere bei Transplantationspatientinnen und -patienten bietet der Test viel Potenzial: immunsuppressive Behandlungen lassen sich personalisieren und das Risiko einer EBV-induzierten Erkrankung besser einschätzen. Zudem können Ärztinnen und Ärzte bei der Auswahl von Test- und Überwachungszeitpunkt unterstützt und die Wirksamkeit und Schutzdauer künftiger EBV-Impfstoffe bewertet werden.

QuantiFERON-EBV RUO verwendet eine Kombination aus CD4+ und CD8+ Antigenen, die spezifisch für EBV-Kernantigene sind, um Lymphozyten in heparinisiertem Vollblut zu stimulieren. Dieser Ansatz unterscheidet sich von den herkömmlichen Tests, die sich auf den Nachweis viraler DNA oder von Antikörpern konzentrieren, die als Reaktion auf das Virus gebildet werden, ergänzt diese jedoch auch.

Portfolio an QuantiFERON-Tests zur Messung der zellvermittelten Immunreaktion erweitert

Der neue Test ergänzt das wachsende QuantiFERON-Portfolio an Tests zur Messung der zellvermittelten Immunreaktion. QuantiFERON-TB Gold Plus ist der weltweit führende IGRA-Bluttest und wird jedes Jahr Millionen Male zum Nachweis von Tuberkulose eingesetzt. QuantiFERON SARS-CoV-2 erkennt die Immunreaktion auf COVID-19, während QuantiFERON-CMV ein indirekter Test auf Zytomegalovirus-Infektionen bei Transplantationspatientinnen und - patienten ist. QuantiFERON Monitor bewertet nicht-pathogen-spezifische zellvermittelte Immunreaktionen bei Transplantationspatientinnen und - patienten. Darüber hinaus haben QIAGEN und DiaSorin gemeinsam den LIAISON LymeDetect-Test entwickelt, der die QuantiFERON-Technologie zur Frühdiagnose der Lyme-Borreliose nutzt.3

Die QuantiFERON-Technologie von QIAGEN ist eine einzigartige Methode zum Nachweis der zellvermittelten Immunreaktionen in Vollblutproben. Die Technologie identifiziert spezifische T-Zellen bei Personen, die einem Infektionserreger ausgesetzt sind. Wenn ein infektionsspezifisches Antigen mit dem Blut kombiniert wird, kommt es zu einer raschen Re-Stimulation der antigenspezifischen T-Zellen. Dies führt zur Ausschüttung von Interferon-Gamma (IFN-?), das als Marker für eine Immunreaktion gemessen werden kann. Die Tests umfassen die QuantiFERON-Blutentnahmeröhrchen mit eigenem Stimulationsverfahren und das QuantiFERON-Nachweissystem ELISA zur Messung der resultierenden Interferon-Gamma-Produktion.

Weitere Informationen zum QuantiFERON-EBV RUO-Test von QIAGEN finden Sie unter https://www.qiagen.com/us/products/diagnostics-and-clinical-research/transplant/quantiferon-transplant/quantiferon-ebv-bct-spp-ruo.

Über QIAGEN

_________________________________

