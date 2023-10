Monument Re Limited ("Monument Re") gab heute bekannt, dass Manfred Maske mit Wirkung vom 19. September 2023 von seiner Funktion als CEO der Gruppe zurückgetreten ist.

Jonathan Yates, Chairman von Monument Re, erklärte: "Manfred trat im Februar 2017 in die Monument Re Group ein, als das Unternehmen noch relativ neu war. In den mehr als 6 Jahren seines engagierten Einsatzes hat Manfred eine wesentliche Rolle beim Aufbau des marktführenden Unternehmens gespielt, das es heute ist. Gemeinsam mit dem Senior Leadership Team möchte ich Manfred für seine Führung, sein Engagement, seinen Einsatz und seinen unschätzbaren Beitrag zum Aufbau der Monument Re Group danken. Wir wünschen Manfred für seine weiteren Unternehmungen viel Erfolg."

Monument gab ferner bekannt, dass Carlo Elsinghorst zum CEO der Gruppe berufen wurde. Carlo kam 2020 als CEO Irland zu Monument und wurde im April 2022 zum CFO der Gruppe berufen. Während seiner Zeit bei Monument führte Carlo das irische Team erfolgreich durch eine Reihe inländischer Übernahmen und begleitete die zunehmende Reifung des Unternehmens. Als Gruppen-CFO trug er die Verantwortung für die Finanz- und versicherungsmathematische Berichterstattung und die damit verbundenen betrieblichen Abläufe, die Finanzabteilung, das Steuerwesen, das Performance-Management und das Kapitalmanagement.

Monument Re Limited ist ein Lebensversicherer und eine Versicherungs-Holdinggesellschaft mit einer bewährten Erfolgsgeschichte bei der Übernahme kapitalintensiver europäischer Portfolios. Monument Re hat eine Präsenz in Bermuda, die wie in der Schweiz Vorschriften unterliegt, die mit Solvency II in Europa vergleichbar sind. Die Monument Re Group ist außerdem über ihre Tochtergesellschaften in Belgien, Irland, der Isle of Man, Guernsey und Luxemburg sowie über Niederlassungen in Spanien, Italien, Guernsey, Singapur und Deutschland tätig. Jede Einheit unterliegt den lokalen Vorschriften, und Monument Re unterliegt der Gruppenaufsicht durch die Bermuda Monetary Authority.

