Die Erste Group bekommt einen neuen CEO: Willi Cernko wird zum 30. Juni 2024 aus seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Erste Group ausscheiden. Der Aufsichtsrat hat heute Peter Bosek vorbehaltlich regulatorischer Zustimmung durch die Europäische Zentralbank als seinen Nachfolger bestellt. Peter Bosek, derzeit CEO der Luminor Bank AS in Tallinn, hat 25 Jahre in der Erste Group gearbeitet und war in dieser Zeit in zahlreichen Vorstandsfunktionen tätig.

Den vollständigen Artikel lesen ...