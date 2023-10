Mobiles Gaming-Geschäft wächst 151 Xsolla-Webshops profitieren von den verbesserten plattformübergreifenden Integrationen und höherer Betriebseffizienz

Nach Erkenntnissen von Xsolla, einem globalen Anbieter von E-Commerce-Lösungen für die Videospielbranche, haben 40 der 100 führenden Handyspiele ihren Webshop mithilfe der Xsolla-Lösung gestartet. Diese Daten untermauern den wachsenden Trend zu Multiplattform-Spielen in der Mobile-Games-Branche für 2023 und 2024. Auf Basis der Marktforschung und -analyse von Xsolla hat das Unternehmen in diesem Jahr 151 Spiele bei der Einführung von Webshops unterstützt. Dieser Erfolg zeigt den Wandel innerhalb der Branche, die sich weiter in Richtung einer plattformübergreifenden Integration entwickelt.

"Mit Unterstützung von Xsolla zeigt 80.lv den steigenden Bedarf an einer vernetzten Plattform in der Handyspiel-Branche", so Kirill Tokarev, CEO bei 80.lv. "Dieses Konzept zielt darauf ab, Gaming- und Portierungsstudios insbesondere solche mit begrenzten internen Kapazitäten mit zuverlässigen Partnern für die Erweiterung ihrer Spiele auf andere Plattformen zusammenzubringen, um ihnen gleiche Chancen zu bieten."

Seit 2005 hilft Xsolla webbasierten Browsern und PC-Spielen, virtuelle Produkte weltweit zu verkaufen. Mit seinem langfristigen Engagement bei der Erschließung neuer Märkte über mehrere Plattformen und substanziellen Investitionen zur Verbesserung des Onboarding-Erlebnisses unterstützt Xsolla Handyspiele dabei, ihre stetig wachsende Nutzerbasis zu vergrößern.

Durch die Integration von spezialisierten Zahlungsplattformen wie Xsolla können Spieleentwickler ihre Effizienz signifikant verbessern. Daten zufolge können Entwickler bis zu 30 ihrer Betriebszeit einsparen, wenn sie spezialisierte Lösungen verwenden, anstatt ein eigenes Zahlungssystem zu entwickeln. Dadurch können Entwickler und Publisher zusätzliche Ressourcen für die Weiterentwicklung der Spielfunktionen und des Benutzererlebnisses freisetzen. Die Vereinfachung der komplexen steuerlichen und regulatorischen Vorschriften hilft den Entwicklern, sich auf ihre Kernkompetenz zu konzentrieren: die Entwicklung faszinierender Spiele. In Zusammenarbeit mit Xsolla können Partner ihre Geschäftsprozesse optimieren und das Spielerlebnis für Endbenutzer aufwerten.

Die Vermarktung auf den globalen Märkten für digitale Dienstleistungen und Produkte ist eine komplexe Herausforderung, die weitaus mehr erfordert als die Beachtung der Mehrwertsteuer- und Umsatzsteuerrichtlinien. Beispielsweise sind in Mexiko nur zwei führende Videospielunternehmen in der Liste der digitalen Diensteanbieter mit RFC-Registrierung eingetragen, wie aus dem offiziellen Gesetzesblatt hervorgeht. Abgesehen vom Steuerrecht müssen sich die Unternehmen mit verschiedenen lokalen Vorschriften, Zulassungskriterien und Datenschutzbestimmungen beschäftigen, die sich von Region zu Region stark unterscheiden können.

"Die Unterstützung von Webshop-Einführungen für 40 der Top-100-Mobile Games ist ein wichtiger Meilenstein für Xsolla und bedeutet einen klaren Trend der Branche zur Multiplattform-Expansion", so Chris Hewish, CEO bei Xsolla. "Dieser Erfolg ist mehr als ein Zahlenspiel er unterstreicht unseren nachhaltigen Fokus auf die Bereitstellung der effizientesten und vielseitigsten Lösungen für Entwickler von Handyspielen. Zudem bestätigt er die wachsende Bedeutung einer einheitlichen, plattformübergreifenden Strategie, ganz besonders im Hinblick auf die jüngsten Änderungen im Bereich des Datenschutzes, etwa die Kennung für Werbetreibende (IDFA), die App-Tracking-Transparenz (ATT) oder die bevorstehenden Durchsetzung von Fingerprinting. Durch diese Änderungen ist es für Entwickler wichtiger denn je, die Regeln zu beachten und Webshops zu nutzen, um ihre Nutzerbasis zu erweitern und das Spielerlebnis auf allen Plattformen zu verbessern."

Über Xsolla

Xsolla ist ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Videospielbranche entwickelt wurden. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als einer der innovativen Marktführer im Bereich des Handels mit Spielen verfolgen wir bei Xsolla das Ziel, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu bewältigen, und unterstützen so unsere Partner dabei, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit herzustellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, US-Bundesstaat Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Tokio und anderen Städten rund um den Globus. Xsolla unterstützt große Spieltitel wie Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und andere.

