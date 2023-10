BELLINGHAM, Washington, Oct. 05, 2023®, "the most agent-centric real estate brokerage on the planet" und die wichtigste Tochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hat auf der jährlichen EXPCON 2023 des Unternehmens 39 Top-Makler und -Teams ausgezeichnet.



Die EXPCON 2023, die vom 2. bis 5. Oktober in Las Vegas stattfindet, ist das vom Unternehmen veranstaltete exklusive Treffen der weltweit führenden Immobilienexperten. Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung standen Innovation und der Einsatz künstlicher Intelligenz zur Förderung des Geschäfts.

Glenn Sanford, Gründer und CEO von eXp Realty, sowie Michael Valdes, Chief Growth Officer, und Leo Pareja, Chief Strategy Officer, waren stolz darauf, die herausragenden Leistungen und Beiträge von 39 eXp Realty-Maklern und ihren Team im Jahr 2022 zu würdigen. Diese außergewöhnlichen Makler wurden in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet, darunter die besten Einzelpersonen und Teams auf der Grundlage von Verkäufer-/Käuferseite, Brutto-Provisionseinnahmen und Volumen in den USA, Kanada und international.

"Erfolg hat nicht nur mit einer Person oder einem Unternehmen zu tun, sondern auch mit dem Aufbau einer Gemeinschaft, die es den anderen ermöglicht, ihr Potenzial voll auszuschöpfen", so Sanford. "Ich bin sehr stolz darauf, diese außergewöhnliche Gruppe von Agenten für ihre hervorragende Arbeit im vergangenen Jahr auszuzeichnen. Als das am stärksten vermittlerorientierte Maklerunternehmen der Welt konzentrieren wir uns voll und ganz auf die Unterstützung unserer Vermittler. Ich spreche im Namen der gesamten eXp-Gemeinschaft, wenn ich diesen Personen für ihre unglaublichen Leistungen und Beiträge danke und ihnen gratuliere."

Die Gewinner sind:

Top-Personen nach Verkäufer-/Käuferseite, USA Platz 1 - John Scalia, Florida Platz 2 - Charles "Chuck" Williamson, Wilson, North Carolina Platz 3 - Sheryl Houck, Florida

Top-Personen nach Verkäufer-/Käuferseite, Kanada Platz 1 - Mark Verzyl, Alberta Platz 2 - Shannon Runcie, Saskatchewan Platz 3 - Rachel Vanderveen, Alberta

Top-Personen nach Verkäufer-/Käuferseite, International Platz 1 - Christopher Abraham - Großbritannien, Vereinigtes Königreich Platz 2 - Claire Bilton - Großbritannien, Vereinigtes Königreich Platz 3 - Mark Buchanan - Großbritannien, Vereinigtes Königreich

Top-Personen nach Brutto-Provisionseinnahmen, USA Platz 1 - John Scalia, Florida Platz 2 - Soomin Kim, Austin, Texas Platz 3 - Charles "Chuck" Williamson, Wilson, North Carolina

Top-Personen nach Brutto-Provisionseinnahmen, Kanada Platz 1 - Rachel Vanderveen, Alberta Platz 2 - Zhe Geng, British Columbia Platz 3 - Mark Verzyl, Alberta

Top-Personen nach Brutto-Provisionseinnahmen, International Platz 1 - Leigh Martinuzzi, Australien Platz 2 - Christopher Abraham, Großbritannien, Vereinigtes Königreich Platz 3 - Bjorn Kunzel, Australien

Top-Person nach Brutto-Provisionseinnahmen, eXp Commercial Yoshimi Asano, Texas

Top-Personen nach Volumen, USA Platz 1 - John Scalia, Florida Platz 2 - Chandra Kaladhar Reddy Vennapusa, Bothell, Washington Platz 3 - Chad Hetherman, Huntersville, North Carolina

Top-Personen nach Volumen, Kanada Platz 1 - Rachel Vanderveen, Alberta Platz 2 - Zhe Geng, British Columbia Platz 3 - Mark Verzyl, Alberta

Top-Personen nach Volumen, International Platz 1 - Christopher Abraham, Großbritannien, Vereinigtes Königreich Platz 2 - Thomas Howe, Großbritannien, Vereinigtes Königreich Platz 3 - Claire Bilton, Großbritannien, Vereinigtes Königreich

Top-Teams nach Volumen, USA Platz 1 - The Short Term Shop, 15 Märkte Platz 2 - TEAMFAST, Bay Area, Kalifornien Platz 3 - Beer Home Team, Südkalifornien

Top-Teams nach Volumen, Kanada Platz 1 - Affinity Real Estate, Ontario Platz 2 - The Jennifer Jones Team, Ontario Platz 3 - Infill Hub Group, Alberta

Top-Teams nach Volumen, International Platz 1 - Consultan, Portugal Platz 2 - One Sixteen Group, Puerto Rico Platz 3 - Nuno Venceslau - Luxury Real Estate, Portugal

Top-Teams nach Verkäufer-/Käuferseite, USA Platz 1 - The Short Term Shop, 15 Märkte Platz 2 - TEAMFAST, Bay Area, Kalifornien Platz 3 - Mark Z Home Selling Team, Metro Detroit, Michigan

Top-Teams nach Verkäufer-/Käuferseite, Kanada Platz 1 - Atkinson Team, Alberta Platz 2 - Infill Hub Group, Alberta Platz 3 - Affinity Real Estate, Ontario

Top-Teams nach Verkäufer-/Käuferseite, International Platz 1 - James Conyers Team, Südafrika Platz 2 - Consultan, Portugal Platz 3 - One Sixteen Group, Puerto Rico

Top-Teams nach Brutto-Provisionseinnahmen, USA Platz 1 - The Short Term Shop, 15 Märkte Platz 2 - TEAMFAST, Bay Area, Kalifornien Platz 3 - Beer Home Team, Südkalifornien

Top-Teams nach Brutto-Provisionseinnahmen, Kanada Platz 1 - Affinity Real Estate, Ontario Platz 2 - The Jennifer Jones Team, Ontario Platz 3 - Atkinson Team, Alberta

Top-Teams nach Brutto-Provisionseinnahmen, International Platz 1 - One Sixteen Group, Puerto Rico Platz 2 - Team Arnaud Motreff Immobilier, Frankreich Platz 3 - Consultan, Portugal

Rookies des Jahres eXp Realty Chandra Kaladhar Reddy Vennapusa, Washington International: Monica Rodriguez Garcia, Puerto Rico eXp Kanada: Jake Nicolle, Ancaster, Ontario eXp Commercial: Sarah Cooley, North und South Carolina

Mentor des Jahres Brett Bonner, Washington

ICON des Jahres Michael Weisman, Gründer und Teamleiter des Immobilienteams bei eXp Realty in Portland, Maine

Jeffrey Buettner Philanthropist Award Luna Mariah Dietz, Oregon

Menschenfreund des Jahres Jon Pugh, California

Frau mit Einfluss Veronica Figueroa, Florida







Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ist die Holdinggesellschaft von eXp Realty®, Virbela® und SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty ist das größte unabhängige Immobilienunternehmen der Welt mit mehr als 89.000 Maklern in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien, Südafrika, Indien, Mexiko, Portugal, Frankreich, Puerto Rico, Brasilien, Italien, Hongkong, Kolumbien, Spanien, Israel, Panama, Deutschland, der Dominikanischen Republik, Griechenland, Neuseeland, Chile, Polen und Dubai und expandiert weiter auf internationaler Ebene. Als börsennotiertes Unternehmen bietet eXp World Holdings Immobilienfachleuten die einzigartige Möglichkeit, für Produktionsziele und Beiträge zum Gesamtwachstum des Unternehmens Aktienprämien zu erhalten. eXp World Holdings und seine Geschäftsbereiche bieten ein umfassendes Angebot an Makler- und Immobilien-Technologielösungen, darunter ein innovatives Maklermodell für Wohn- und Gewerbeimmobilien, professionelle Dienstleistungen, Tools für die Zusammenarbeit und persönliche Entwicklung. Das cloudbasierte Maklerunternehmen wird von Virbela unterstützt, einer immersiven 3D-Plattform, die stark sozial und kollaborativ ausgerichtet ist und es den Maklern ermöglicht, besser vernetzt und produktiver zu sein. SUCCESS® Enterprises, mit der Zeitschrift SUCCESS® und den dazugehörigen Medien, wurde 1897 gegründet und ist eine führende Marke und Publikation für persönliche und berufliche Entwicklung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://expworldholdings.com .

